Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği

07.06.2022 14:58

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği

İSTANBUL - Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik yaşandı. Yasal sürede evlerini tahliye etmeyen vatandaşların elektik, su ve doğalgazları kesildi. Evden çıkmamak için direnen vatandaşlarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının camdan polisin üzerine su döktüğü görüldü.

Beyoğlu Fetihtepe'de kentsel dönüşüm için yeni süreç başladı. Hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğalgaz erişimine son verildi. Mahalleye gelen ekipler, evlerinin terk etmeyen vatandaşların direnişiyle karşılaştı. Mahallede polisle vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bu sırada bir kadının evinin camından aşağıdaki polis ekiplerinin üzerine su döktüğü görüldü. Vatandaşlar elektrik kesmeye çalışan ekiplere de tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise araçların altına yatarak yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Bu sırada fenalaşan bir vatandaşa, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği
Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği

YORUMLAR
500
Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı! Kentsel dönüşümün başladığı Beyoğlu'nda, polis ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı! Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm arbedesi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:52:37. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kentsel dönüşüm gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement