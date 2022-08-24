BOŞALTILAN BİNADAN MALZEME ÇALARKEN YAKALANINCA SOKAKTA DEFALARCA ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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BOŞALTILAN BİNADAN MALZEME ÇALARKEN YAKALANINCA SOKAKTA DEFALARCA ATEŞ ETTİ

24.08.2022 09:44

BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya giren hurdacı, malzeme çalarken bina sahiplerine yakalandı.

BEYOĞLU'nda, kentsel dönüşüm için boşaltılan binaya giren hurdacı, malzeme çalarken bina sahiplerine yakalandı. Tartıştığı bina sahiplerine doğru sokakta defalarca silahla ateş eden şüpheli, çevrede bulunan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, geçen cumartesi günü, saat 11.00 sıralarında, Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında geçtiğimiz ay boşaltılan binadaki malzemeleri çalmak için biri girdi. Binadan sesler geldiğini duyan komşular, durumu bina sahibi Erhan Demirci'ye bildirdi. Bu sırada şehir dışında olan Demirci ise kardeşi Volkan Demirci ve yakını Nihat Dillice'yi arayarak binayı kontrol etmelerini istedi.

Binaya giden Nihat Dillice, pencerede şüpheli Kadir K. ile karşılaştı. Aralarında bir süre tartışma yaşandıktan sonra uzaklaşan şüpheli, silahını alarak geri döndü. Bu sırada olay yerine gelen Volkan Demirci ve Nihat Dillice'nin üzerine uzaktan ateş etmeye başladı. Tekrar yaklaşan Kadir K., bu kez önce silah ile korkutmaya çalıştı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekiplerini gören Nihat Dillice, eliyle işaret etti. Şüpheli Kadir K.'nın uzaklaştıktan sonra tekrar ateş etmesine üzerine polis ekipleri de havaya ateş etti. Kaçmaya başlayan şüphelinin peşine düşen ekipler, Kadir K.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Kadir K., Haliç Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"ÜZERİMİZE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI" Yaşadığı olayı anlatan Nihat Dillice, "Dün, mal sahibi beni arayarak, 'Komşular, benim binadan sesler geldiğini söyledi. Bakar mısın?" dedi. Ben de 5 dakika içinde gidip haber vereceğimi söyledim. Binaya geldiğimde her şey normal görünüyordu. Dış kapının camı kırıktı. Binanın arkasına gittim. Orada malum şahıs, hakaret ve küfürler ederek bağırmaya başladı. 'Sen kimsin, orada mı uyuyorsun?' dedim. O da 'Buranın ihalesini, yıkımını bana verdiler. Malı mülkü ben alacağım' dedi. Ben de bina sahibinin aradığını söyledim. Bana 'Sen bekle' dedi. Pencereden tırmandığı gibi aynı şekilde aşağıya indi. Burada biraz itişme oldu. Kovaladım, peşinden gittim. Geri döndüğümde şahıs bu kez silahla geldi. Daha sonra uzak mesafeden ateş etmeye başladı. Tekrar yanımıza geldi biraz daha tartıştık. Aramızda 1 metre var. Silahı bana doğru tutuyor. Ayaklarıma doğru birkaç tane sıktı. Biraz daha itiştik. Mesafeyi açtı. Son kez ateş edip kaçacaktı. O sırada bir ekip arabasının geçtiğini görüp, işaret ettim. Bir kez daha ateş etti. Polis memuru bunu duyunca silahını çıkarıp ateş etti. Kaçarken boş arazide yakaladılar" dedi.

"MERMİLERİN BACAKLARIMIN ARASINDAN GEÇTİĞİNİ HİSSETTİM"

Şüphelinin malzemeleri çalmak için uzun süredir hazırlık yaptığını söyleyen Dillice, "Hedef gözetmeksizin ateş etti. Ölmememiz büyük şans. Mermilerin bacaklarımın arasından geçtiğini hissettim. Petekleri, ofis malzemelerini çalmak için hazırlamış. Orada bir haftalık hazırlık var. Hepsini arka taraftaki odaya yığmış. Oradan aşağıya indirecekti sanırım" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Volkan Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞALTILAN BİNADAN MALZEME ÇALARKEN YAKALANINCA SOKAKTA DEFALARCA ATEŞ ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BOŞALTILAN BİNADAN MALZEME ÇALARKEN YAKALANINCA SOKAKTA DEFALARCA ATEŞ ETTİ - Son Dakika
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