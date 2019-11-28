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Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.
6 saat önce
Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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