Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.
Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. - Son Dakika

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.

6 saat önce

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı.

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı., System.String[]

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi veya kişiler internet kafe taradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
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