Dövülüp öldürüldü, otomobilden yola atıldı

BEYOĞLU'nda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce darbedilip öldürülen Serhat Abik (20) bir otomobilden yol kenarına atıldı. Polis, Abik'in atıldığı otomobili bulmak için çalışmalara başladı.

Olay, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yavaşlayan otomobilden yola bir kişi atıldı. Olayı görenler yerde hareketsiz yatan kişinin yanına giderken, otomobil hızla uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık polisin yaptığı incelemede, üzerinden kimliği çıkmayan kişinin vücudunda darp ve işkence izine rastlandı. Çevrede araştırma yapan polis, ölen kişinin Serhat Abik (20) olduğunu belirledi.

Abik'in kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü henüz öğrenilemezken, yola atıldığı otomobilin bulunması için çalışmalara başlanıldı.