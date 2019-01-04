Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kıraathaneye Silahlı Baskın

Beyoğlu'nda Kıraathaneye Silahlı Baskın

1 saat önce

Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı 2 kişi, bir kıraathanedeki şahsı bacaklarından vurup kaçtı.

Beyoğlu'nda Kıraathaneye Silahlı Baskın, System.String[]
Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı 2 kişi, bir kıraathanedeki şahsı bacaklarından vurup kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. İddiaya göre, maskeli olduğu belirtilen 2 kişi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ndeki kıraathaneye girdi. Refik Yanıkdağ'ın oturduğu masaya yönelen silahlı şahıs, Yanıkdağ'ın bacaklarına 3 el ateş ettikten sonra kapıda bekleyen diğer şahısla birlikte olay yerinden koşarak kaçtı.

Kanlar içinde yere yığılan Yanıkdağ için olay yerine ambulans çağrıldı. Polis ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından silahlı saldırı olayı için çalışma başlatıldı. Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından kıraathane içinde yatan yaralının iki bacağına da turnike yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı Yanıkdağ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:57 Kaynak: İHA

Zincirlikuyu, Kasımpaşa, Beyoğlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşalı Diagne'yi İsteyen Takım Sayısı 11'e Çıktı Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı

Kasımpaşa, Azad Toptik'i Kadrosuna Kattı Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:23:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kıraathaneye Silahlı Baskın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]