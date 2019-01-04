Beyoğlu'nda Kıraathaneye Silahlı Baskın
51 dakika önce
Beyoğlu'nda kıraathaneye silahlı baskınİSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı iki kişi akşam saatlerinde girdikleri bir kıraathanede bir kişiyi bacaklarından vurup kaçtı.
Beyoğlu
'nda kıraathaneye silahlı baskın
İSTANBUL - Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı iki kişi akşam saatlerinde girdikleri bir kıraathanede bir kişiyi bacaklarından vurup kaçtı.
Olay akşam saatlerinde Kaptanpaşa Mahallesi Kasımpaşa Zincirlikuyu
Caddesi'nde bulunan bir kıraathanede gerçekleşti. İddiaya göre, maskeli olduğu belirtilen 2 kişi Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'ndeki kıraathaneye girdi. Refik Yanıkdağ'ın oturduğu masaya yönelen silahlı şahıs, Yanıkdağ'ın bacaklarına 3 el ateş ettikten sonra kapıda bekleyen diğer şahısla birlikte olay yerinden koşarak kaçtı.
İki bacağa da turnike yapıldı
Kanlar içinde yere yığılan Yanıkdağ için olay yerine ambulans çağrıldı. Polis
ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından silahlı saldırı olayı için çalışma başlatıldı. Ambulansın olay yerine gelmesinin ardından kıraathane içinde yatan yaralının iki bacağına da turnike yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı Yanıkdağ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı vatandaşlar da ambulansın olay yerine geç geldiğini iddia ederek sağlık ekiplerine tepki gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
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