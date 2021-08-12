BEYOĞLU'NDA KOKU AKADEMİSİ AÇILDI - Son Dakika

? Beyoğlu Belediyesi tarafından dünyanın ilk Koku Akademisi açıldı. Açılışa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül katıldı.

Mezopotamya, Hitit, Sümer, Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan Anadolu'nun koku bilgeliğini modern koku endüstrisinin bilgisiyle buluşturan 'Koku Akademisi?, güncel koku çalışmalarını bu topraklardan tüm dünyaya yayacak. Dünyanın güncel parfüm literatürü, medeniyetlerin kadim ritüelleri, koku hakkında ulaşılan tarihi ve modern tüm bilgileri Beyoğlu'nda aynı çatı altında toplayan Koku Akademisi, aynı zamanda geleceğin koku uzmanlarını da yetiştirecek.

"KOKU EN YAKIN ARKADAŞIMIZ"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Dünyanın ilk Koku Akademisinin açılıyor olması çok anlamlı. Kokunun insanla olan ilişkisi uzun uzun anlatılacak bir boyutu var. Koku beş duyu organımızdan birine hitap eden bir özellikten bahsediyoruz. Koku en yakın arkadaşımız. Koku ile medeniyetler arasındaki büyük ilişkiler var. Allah her yarattığını bir koku ile yaratmış. Koku insanın ve nesnenin değerini artırır" dedi.