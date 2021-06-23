Beyoğlu'nda konsolosluk aracındaki kadınlara kapkaç şoku - Son Dakika

Beyoğlu'nda konsolosluk aracındaki kadınlara kapkaç şoku
23.06.2021 13:42
BEYOĞLU'nda 2 kadının içinde bulunduğu konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan camı kırıp ön koltuktaki çantayı alarak kaçtı.
BEYOĞLU'nda 2 kadının içinde bulunduğu konsolosluk aracının önünü kesen saldırgan camı kırıp ön koltuktaki çantayı alarak kaçtı. Dehşeti yaşayan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğulurken polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay saat 09.30 sıralarından yaşandı. Kurtuluş Deresi Caddesi'nden 34 CC 2945 plakalı konsolosluk aracı ile Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'na giden ve içinde iki kadının bulunduğu cipin önünü kesen bir kişi sürücü kadından para istedi. Bu sırada cipin ön sağ camını yumruk atarak kıran saldırgan ön koltuktaki çantayı alıp kaçtı. Dehşeti yaşayan sürücü kadın gözyaşlarına boğulurken arka koltukta bulunan kadın da büyük panik yaşadı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sivil polis ekibi yol ortasında kalan aracı biraz ileriye çekti. Olay sırasında arka koltukta bulunan kadın taksi ile Fransız Sarayı'na gitti. Araç sürücüsü kadın da polis aracına alınarak polis merkezine götürüldü. Kadın "Para istedi, hırsız olduğu belliydi zaten. Sonra eliyle camı kırdı. Eliyle para işareti yaptı, çantamı aldı, kaçtı" diye konuştu. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- İstanbul
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