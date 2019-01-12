Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğini Devirdi

Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğini Devirdi

1 saat önce

BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi.

Beyoğlu'nda Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğini Devirdi, System.String[]
BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi. 

Edinilen bilgiye göre Meclis-i Mebusan Caddesi'nden Beşiktaş yönüne ilerleyen Oğuz Saruhan'ın yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kaldırıma savruldu. Kaldırıma çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu. Direk yola devrilirken yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar kazaya karışmaktan şans eseri kurtuldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken elektrik ekipleri aydınlatma direğine gelen elektriği kesti. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik aydınlatma direği ve otomobilin kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Polis, Beşiktaş, 3. Sayfa
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