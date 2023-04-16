BEYOĞLU'NDA KÖPEK BAKIMI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLADI

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BEYOĞLU'nda köpek bakımı nedeniyle tartıştığı kişiyi bıçakladı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçen hafta pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta köpek bakan Oktay Ö. sabah saatlerinde köpeğine bakmak için sokağa geldi. O sırada baktığı köpek ile ilgili olarak otoparktaki Mehmet Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oktay Ö. bıçak çıkararak Mehmet Ş.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşmada aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Mehmet Ş. yaralandı. Şüpheli Oktay Ö. ise hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ART ARDA BIÇAKLADI; KİMSE YARDIM ETMEDİ

Oktay Ö'nün otoparktaki kişiye saldırması ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Oktay Ö'nün tartıştığı Mehmet Ş.'ye bıçakla saldırması ve art arda bıçaklaması görülüyor. Aldığı bıçak darbeleriyle Mehmet Ş. yere yığıldı. Şüpheli ise hızla olay yerinden kaçtı. O anda yoldan geçmekte olan kişi ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelinin kaçtığı motosikleti tespit etti. Şüpheli Oktay Ö. belirlenen adresinde olayda kullandığı bıçak ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' konusundan adliyeye sevk edildi.