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Beyoğlu'nda korku dolu anlar

6 saat önce

Beyoğlu'nda LPG'li otomobilde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.

Beyoğlu'nda LPG'li otomobilde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Alev topuna dönen araçtaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, yoldan geçen bir otobüsün şoförü aracın LPG tankını boşaltarak faciayı önledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden Bademlik mevkisine geldiğinde dumanlar yükselmeye başladı. Araçtan dumanların çıktığını gören sürücü Necati Sökmen, aracı yol kenarına çekerek ailesiyle birlikte araçtan çıktı. Yanmaya başlayan otomobil bir süre sonra alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine yönlendirildiği esnada yoldan geçen bir otobüs şoförü, patlamaması için yanan aracın LPG tankındaki gazı boşalttı. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı araç kullanılamaz hale geldi.

"BELEDİYE ŞOFÖRÜ OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ"

Yangını gören Berat Uzan, "Dükkandayken dumanları gördük. Sonra yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptık. Araç LPG'li olduğu için alevler hızla çoğalmaya başladı. Sonra belediye otobüsünün şoförü aracın bagajını açarak LPG tankını boşalttı. Aslında olası bir faciayı belediye şoförü engelledi. Boşalttı patlama olmadı, yangın sadece otomobili yaktı. LPG tankını boşaltmasa patlardı. Diğer araçlara sıçrardı, faciadan dönüldü" dedi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Beyoğlu'nda korku dolu anlar

Okmeydanı, Beyoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:10 Kaynak: İHA
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar
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