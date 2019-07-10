Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı
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Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı

1 saat önce

BEYOĞLU'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı.

Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı, System.String[]
İstiklal Caddesi, Güncel
BEYOĞLU'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı
İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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