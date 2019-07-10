Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı
1 saat önce
BEYOĞLU'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
BEYOĞLU'nda iki gasp yaptığı belirtilen Altan E. yakalandı İstiklal Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosunda geçtiğimiz pazar günü gasp yapan Altan E. çevredekileri bıçakla tehdit ederek kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan gaspçı, bir gün sonra da ATM'den para çeken kişiyi gasp etti. 35 yaşındaki gaspçı, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Altan E. sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- İstanbul
Bekçiyi bıçaklayan saldırgandan pes dedirten sözler: Çek çek memleket yakışıklı görsün Kanalizasyona düşen Salih'in cansız bedeni 2 kilometre uzakta bulundu! Önce kadını yaraladı, sonra dövizciye saldırdı! Taksim'de gasp dehşeti kamerada Rekabet Kurulu, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC'ye devrine izin verdi