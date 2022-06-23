Beyoğlu'nda korkunç cinayet: Tartıştıkları adamı sırtından vurdu

Beyoğlu'nda bir genç, tartıştığı adamı silahla arkasından 3 kurşunla vurdu

Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis olayla ilgili 6 kişiyi emniyete götürdü

İSTANBUL - Kasımpaşa'da 22 yaşındaki bir genç, bir işyeri önünde oturduğu sırada tartıştıkları 42 yaşındaki adamı sırtından vurdu. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet öncesi gençlerin adamla tartıştığı anlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi emniyete götürdü.

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Berk Emir Ö. genç, arkadaşıyla birlikte semtin sokaklarında dolanmaya başladı. Arkadaşıyla dolaşan Berk Emir Ö., bir işyeri önünde oturan Hakan Yarımay'ın önüne gelince konuşmaya başladılar. Hakan Yarımay ve Berk Emir Ö., konuşma sırasında tartışmaya başladı.

Önce tartışıp gitti sonra gelip kurşun yağdırdı

Bu sırada Hakan Yarımay, gençleri yanından kovarak uzaklaştırdı. Arkalarından bir süre giden Hakan Yarımay, daha sonra önünde oturduğu dükkanın önüne gelerek tekrar beklemeye başladı. Bu sırada silah alarak geri gelen Berk Emir Ö., Hakan Yarımay'a arkası dönükken 3 el ateş edip kaçtı. Topuk, kalça ve böbreğinden yaralanarak kanlar içinde kalan Hakan Yarımay yere yığılırken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Hastanede hayatını kaybetti, polis 6 kişiyi emniyete götürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Hakan Yarımay'ı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hakan Yarımay, yapılan bütün müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4 kişi ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Tartışma anları ve sonrasında yaşananlar kamerada

Beyoğlu'nda yaşanan korkunç cinayet öncesinde yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gençlerin ellerini kollarını sallayarak dolandıkları, daha sonra bir dükkanında önüne gelerek ilk önce tartıştıkları ve sonrasında o bölgeden ayrıldıkları görülüyor.