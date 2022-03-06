Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı

06.03.2022 08:30

Beyoğlu'nda trafik tabelasına çarpan pikap takla attı. Feci kazada yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Kaza bölgesinden geçen bazı sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü kaydetmeleri, bazılarının da canlı yayın yaparak kaza detaylarını yayınlaması dikkatlerden kaçmadı.

Saat 05.00 sıralarında Bedrettin Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde Karaköy yol ayrımında iddiaya göre, Adem Ceylan'ın kullandığı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce Refik Saydam Caddesi üzerindeki trafik tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjü aşan pikap, Karaköy girişi Tersaneler Caddesi'ne uçarak takla attı.

Beyoğlu'nda kaza 3 yaralı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, pikabın sürücüsü Adem Ceylan ile yanında yolcu olarak bulunan Sinan Ceylan ve Nevruz Mankuli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Ceylan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu'nda kaza 3 yaralı

KAZAYI GÖRENLER DURUP CANLI YAYIN YAPTI

Kaza yerinden geçen bazı sürücülerin cep telefonlarıyla görüntü alması, bazılarının da canlı yayın yaparak kaza detaylarını yayınlaması dikkat çekti.

Polis ekipleri, kazanın olduğu caddede önlem alırken, Karaköy istikametine yol bir süre kapandı. Takla atan pikabın olay yerinden kaldırılmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı
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Beyoğlu'nda trafik levhasına çarpan pikap takla attı: 3 yaralı Beyoğlu'nda trafik levhasına çarpan pikap takla attı: 3 yaralı Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı Son dakika haberi! Beyoğlu'ndaki trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Adem Ceylan, Karaköy, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda korkunç kaza! Bir araç tabelaya çarpıp takla attı - Son Dakika
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