BEYOĞLU'NDA KORKUTAN ANLAR, ARAÇ YANDI CADDE KAPATILDI (1) - Son Dakika
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN ANLAR, ARAÇ YANDI CADDE KAPATILDI (1)
ZEKİ GÜNAL / BEYOĞLU, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı.
ZEKİ GÜNAL/ BEYOĞLU, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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30.06.2020 18:22:14. #1.13#
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