Beyoğlu'nda korkutan anlar, Araç yandı cadde kapatıldı (1) - Son Dakika

Beyoğlu'nda korkutan anlar, Araç yandı cadde kapatıldı (1)
ZEKİ GÜNAL / BEYOĞLU, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı.
ZEKİ GÜNAL/ BEYOĞLU, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:52 Kaynak: DHA
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