Beyoğlu'nda korkutan anlar, Araç yandı cadde kapatıldı (1) - Son Dakika

ZEKİ GÜNAL/ BEYOĞLU, Halıcıoğlu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle İmrahor Caddesi iki yönde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.