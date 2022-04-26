Beyoğlu'nda korkutan yangın - Son Dakika
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Beyoğlu'nda korkutan yangın

26.04.2022 00:57
Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı.

Beyoğlu'nda bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan yangında engelli bir vatandaş dumandan etkilendi.

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Yenibostan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın üst katlara da sıçrarken aynı zamanda binada yaşayan engelli bir kadın dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen engelli kadın çevrede bulunan vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin yapılmasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kuşlarını da içerde bırakmadı

Yangın çıkan dairenin karşısında oturan Akif İnan, dairesi dumanla kaplanmaya başlayınca hemen ailesini evden çıkardı. Ailesini güvenli bir şekilde evden tahliye etmesinin ardından İnan tekrar daireye girerek içeride bulunan, beslediği 2 muhabbet kuşunu da duman kaplı daireden çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alıp söndürmesinin ardından yangın nedeniyle korku ve paniğe kapılan bina sakinlerine de sağlık ekiplerince müdahale edildi. - İSTANBUL

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İtfaiye, Engelli, Beyoğlu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda korkutan yangın - Son Dakika


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