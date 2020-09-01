- Beyoğlu'nda korkutan yangın - Son Dakika

- Beyoğlu'nda korkutan yangın

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Edinilen bilgilere göre Beyoğlu Piyalepaşa Akman Sokak'ta bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda çatıyı saran alevler mahallede korkuya neden oldu. 5 katlı bina itfaiye ekiplerince boşaltıldı. Çatı katının altındaki dairenin balkonun çökme ihtimaline karşı bina çevresinde emniyet şeridi çekildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.