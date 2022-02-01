Üye Girişi
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli - Son Dakika

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

01.02.2022 14:05
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

Beyoğlu'nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi.

Beyoğlu'nda bulunan iki katlı bir binanın çatı katından alevler yükseldi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi hatalı park nedeniyle sokağa girmekte güçlük yaşadı.

Olay saat 13.30 sıralarında Bülbül Mahallesi Küçükduvarcı Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı binanın çatı katında bulunan dairede elektrik kontağı kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi alevler içerisinde bıraktı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLARIN İHBARIYLA OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA İTFAİYE GELDİ

İtfaiye ekipleri yanlış park edilmiş araçlar dolayısıyla sokak üzerinde ilerlemekte zorlandı. Yangın sokakta korkuya neden olurken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangına ilişkin konuşan bir vatandaş: "Hafif bir dumanla başladı. Galiba elektrik kontağından çıktı. İtfaiyeye ben haber verdim. İtfaiye geldi ama bir süre suyu veremedi. Şimdi söndürüyorlar" dedi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/ İHA)

Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli
Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli

YORUMLAR
500

Beyoğlu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:25:47. #1.12#
SON DAKİKA: Korkutan yangın: İtfaiyeye hatalı park engeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement