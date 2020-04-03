BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ (1) - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNŞAATA GELDİ (1)
6 saat önce
Özgür EREN / İstanbul DHABeyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
Özgür EREN/ İstanbul DHA
Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Önlem alan polis ekipleri
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:06 Kaynak: DHA
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