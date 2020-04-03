BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNAŞAATA GELDİ - Son Dakika

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BEYOĞLU'NDA KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ İŞÇİ HASTANEDEN KAÇIP ÇALIŞTIĞI İNAŞAATA GELDİ
26 dakika önce
Özgür EREN İstanbul DHABeyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
Özgür EREN İstanbul DHA
Beyoğlu'nda, koronovirüs şüphelisi olarak sabah kaldırıldığı hastaneden kaçtığı iddia edilen işçi, çalıştığı inşaata geri geldi.
Bildirilmesi üzerine polis harekete geçerek bölgede önlem aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:15 Kaynak: DHA
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