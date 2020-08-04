Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda, "değnekçi" diye tabir edilen 7 korsan otoparkçı gözaltına alındı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda cadde ve sokaklarda sürücülerden zorla park parası talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından korsan otoparkçılık yaptıkları öne sürülen Ömer B., Muzaffer K., İbrahim D., Murat Ü., Fahrettin Ç., Erdi Ö. ve Murat B.'yi yakaladı. Şüpheliler Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet ve yağma suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin, makbuz vermeden aracını park etmek isteyen vatandaşlardan 10 lira park ücreti istedikleri, ücret vermek istemeyenleri araçlarına zarar gelebilme ihtimali olduğunu söyleyerek üstü kapalı bir şekilde tehdit ettikleri belirlendi.

Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Muzaffer K. adliyeye sevk edildi.