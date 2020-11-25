Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da 00.15 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yaptığı belirlenen şüpheli Fahrettin Ç.'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyette aynı suçtan 3 kaydının bulunduğu bildirildi.
Şüpheli hakkında "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
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