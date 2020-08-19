Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı - Son Dakika

Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kontrolü yapıldı.

Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kontrolü yapıldı. İçişleri Bakanlığının dün 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Beyoğlu'nda denetimler gerçekleşti. Ekipler, İstiklal Caddesi'nde kafe ve lokantalarda kurallara uyulup uyulmadığını denetlerken, cadde üzerindeki vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı. Ayrıca, ilçe genelindeki park, bahçe ve çeşitli noktalarda da denetimlerin gün boyu süreceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:35

Kaynak: AA

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