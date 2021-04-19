Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan kıraathane mühürlendi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Nisan'da Piyalepaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinde oyun oynandığı bilgisi üzerine adresi denetledi.
İş yerinde bulunan 23 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca toplam 73 bin 140 lira idari para cezası uygulandı.
İş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan kıraathane mühürlendi - Son Dakika