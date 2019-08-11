Son Dakika Haberleri: BEYOĞLU'NDA KURBANLIKLARINI SOKAKTA KESTİLER
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BEYOĞLU'NDA KURBANLIKLARINI SOKAKTA KESTİLER

1 saat önce

Hakan KAYA İstanbul DHABeyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi.

Hakan KAYA İstanbul DHA
Beyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı'nda, Beyoğlu'nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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