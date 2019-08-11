BEYOĞLU'NDA KURBANLIKLARINI SOKAKTA KESTİLER

Hakan KAYA İstanbul DHABeyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi.

Hakan KAYA İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bazı vatandaşlar belediyenin bellirlediği kurban kesim yerine gitmek yerine kurbanlıklarını sokak ortasında, bazıları da iş yerlerinin önünde kurbanını kestirdi. Piyalepaşa Bulvarı'nda, Beyoğlu'nun bir başka mahallesinde sokak ve iş yerleri önünde sağlıksız koşullarda kurban kesimleri oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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