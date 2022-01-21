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BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA

21.01.2022 08:56

BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADAZeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda bir kuryenin, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yaptığı trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU'nda bir kuryenin, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yaptığı trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kurye, akan trafiğe aldırış etmeden, ön tekerini kaldırdığı motosikletiyle tek teker üzerinde yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuğu bir başka motosikletteki arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir süre yolculuğa devam eden kurye, daha sonra gözden kayboldu.

BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA
BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA
BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA
BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA
BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA KURYENİN MOTOSİKLETLE TEK TEKER YOLCULUĞU KAMERADA - Son Dakika
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