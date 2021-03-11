Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı - Son Dakika

Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı

11.03.2021 14:01
Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı, System.String[]

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/ BEYOĞLU'nda iki kapkaççı, adres arayan laboratuvar çalışan bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM/  BEYOĞLU'nda iki kapkaççı, adres arayan laboratuvar çalışan bir kadının cep telefonunu çalarak kaçtı.  Kadın ile çevredekilerin peşlerinden koştuğu şüpheliler kısa sürede gözden kayboldu. Sokaktaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri arıyor.

Kapkaç olayı, Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokakta salı günü saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Labaratuvar çalışanı Cemile Özdemir,  telefonundaki navigasyonu açarak gideceği adresi aramaya başladı. Yoğurtçu Faik Sokağa giren Cemile Özdemir'in arkasından gelen iki kişi, onun  elindeki telefonu bir anda alıp kaçmaya başladı. Özdemir çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Sokak içerisinde bulunan esnaflar ve mağdur kadın koşarak kaçan kişilerin peşinden gitt ancak kapkaççılar kısa sürede izini ara sokaklarda kaybettirdi. Kapkaç olayı hemen polis ekiplerine bildirildi. Cemile Özdemir'in kapkaça uğradığını öğrenen ağabeyi  de olay yerine gelerek kardeşini sakinleştirmeye çalıştı.

İki kapkaççının peşinden koşan Cumali M. "Gençler bir kadının telefonunu alıp kaçtılar. Kadın da biz  de arkalarından koştuk ancak yakalayamadık. Bu tür olaylara müsaade etmememiz gerekiyor. Gençlerdi, çok hızlı koşuyorlardı, yakalayamadık. Kadının elinde telefon varken dalgın haldeyken adres ararken  alıp kaçmışlar" diye konuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ekip otosuna alarak polis merkezine götürdü. Sokaktaki  güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, yakalamak için çalışma başlattı.


Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı
Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı
Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı
Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı
Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı

Cemile Özdemir, Kapkaç, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi
Biber gazlı banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp paraları aldı Biber gazlı banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp paraları aldı         
14:17
Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi Eyüpspor'a rekor bedelle transfer olan Erencan Yardımcı, son maçta 1 dakika süre alabildi         
13:46
Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Evlilik vaadiyle kandırılan adam, eniştesinin tecavüzüne uğradı         
13:34
Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak         
13:16
Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin         
12:50
Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu Türkiye'de en hızlı satılan ikinci el otomobil markası Renault oldu         
12:21
Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü Eline kürdan batan garson canından oluyordu: Hayatım kabusa döndü         
11:46
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor         
11:06
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşı sahipsiz mi kaldı? Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü         
10:34
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın Uzman isimden çamur yağışı uyarısı: 2 gün evden çıkmayın         
10:20
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi         
23:43
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 14:24:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda labarotuvar çalışanı kadın adres ararken kapkaça uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei