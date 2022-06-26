Beyoğlu'nda LGBT eylemi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda LGBT eylemi

26.06.2022 18:27
Beyoğlu'nda LGBT eylemi

LGBT Onur Haftası kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkmak ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.

LGBT Onur Haftası kapsamında İstiklal Caddesi'ne çıkmak ve basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. Taksim'e yürümekte ısrara eden eylemciler gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, LGBT Onur Haftası kapsamında Beyoğlu'nda yapılacak olan yürüyüşe izin vermedi. Yasak kararına rağmen İstiklal Caddesi'ne çıkıp basın açıklaması yapmak isteyenler Cihangir ara sokaklarda bir araya geldi. LGBT bayrağı açarak slogan atan eylemciler, gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen eylemciler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Fındıklı tarafına doğru yürüyen bir grup ise kısa süreli bir açıklama yaparak Karaköy istikametine doğru gitti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda LGBT eylemi - Son Dakika

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