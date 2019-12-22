Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; o anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; o anlar kamerada - Son Dakika

Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; o anlar kamerada

6 saat önce

Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu.

Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, yoldan geçen bir kişi bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. o anlar güvenlik kameralarına

Olay, Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak 27 numarada 10.20'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş hanının profil çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Demir doğramadan yapılan çatı, iş hanının karşısındaki binaya çarptıktan sonra sokakta park halinde bulunan 4 aracın üzerine düştü. Çatının sokağa düştüğünü gören bir kişi can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis herhangi bir tehlikeye karşı sokaktaki meraklı kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri ise çatının demirlerini keserek altta kalan araçları çıkardı. Sokağı temizleme çalışmaları devam ediyor.

İş hanının kiremit çatısının ağırlık yaptığı gerekçesiyle bir süre önce kaldırıldığı, profil çatının 1 hafta önce yapıldığı öğrenildi. Sokak sakini Erkan Onur, 7-8 katın üzerindeki binaların çatısının rüzgar akımını hesaplamadıkları için, bir de sert bir fırtına olduğu için ya betondan, kaynak yerlerinden koptu veya eksik vidalar vardı onlardan dolayı uçtu. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Burada yüzlerce insan var. Eğer hafta arasına denk gelseydi burada iç savaş çıkmıştı. Çünkü burası hep yerleşik ve akraba. Büyük bir felaketi çok şükür atlatmışız. Çatıyı bir hafta önce yapmışlar. Epoksi kurumamış da olabilir. Sağlık bir iş yapılmamış diye konuştu.

Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; o anlar kamerada

İtfaiye, Beyoğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karısını bıçaklayan Cezayirli polise teslim oldu
Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu İstanbul'da araç çekme işi İstanbul Polis Hizmetleri Güçlendirme Derneği tarafından yapılacak Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Msb hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:53 MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor - Son Dakika
18:52 Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya'daki sözde yönetimle görüştü - Son Dakika
18:50 Karaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
18:50 Çankırı'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
17:13 Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Yağmur ve sağanak önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olacak - Son Dakika
16:49 Aniden yola inen ayıya çarpan otomobilde ciddi maddi hasar oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 18:56:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda lodos iş hanının çatısını uçurdu; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]