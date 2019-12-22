Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu

6 saat önce

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu, System.String[]

Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısının uçması sonucu, park halindeki 3 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre Fetihtepe Mahallesi Tepe Üstü Sokak'ta bir binanın tadilat yapılan çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan kamyonet, minibüs ve otomobilde hasar oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sokak trafiğe kapatılırken polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekipler, çatının yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kentte etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Kartal'da lodos nedeniyle devrilen bir ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:22 Kaynak: AA
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Beyoğlu'nda lodosun etkisiyle bir binanın çatısı uçtu
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