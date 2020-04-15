Beyoğlu'nda Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nden hırsızlık girişimi - Son Dakika

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin, dün saat 21.00 sıralarında Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımların söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattığı belirtildi. Olay yerine giden ekipler, A.K. ve M.D. isimli şüphelileri, türbenin metal kısımlarını kağıt toplama aracına yüklerken yakaladı. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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