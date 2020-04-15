BEYOĞLU'NDA LOHUSA SULTAN HATUN TÜRBESİ'NDEN HIRSIZLIK GİRİŞİMİ - Son Dakika

İstanbul DHA

Beyoğlu'nda bulunan Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nden hırsızlık girişiminde bulunan iki kişi yakalandı.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin, dün saat 21.00 sıralarında Lohusa Sultan Hatun Türbesi'nin çatısındaki metal kısımların söküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattığı belirtildi. Olay yerine giden ekipler, A.K. ve M.D. isimli şüphelileri, türbenin metal kısımlarını kağıt toplama aracına yüklerken yakaladı. Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.