Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

6 saat önce

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı.

Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi, System.String[]

Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı. Kurula uymayan işletmeler uyarılırken, bazıları hakkında işlem yapıldı.


Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri ile zabıta ekipleri, Taksim, Tarlabaşı Bulvarı ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetlemesi gerçekleştirdi. Ekipler, lokantaların masalarının mesafesinin bir buçuk metre olması için uyarıda bulundu. Uyarıya uymayanlar hakkında işlem yapılırken, bazılarına ise ikinci denetimde ceza yazılacağı uyarısında bulundu. Masaları dışarıya kuranlara da masaların kaldırılması gerektiği bildirildi. - İSTANBUL

İstiklal Caddesi, Beyoğlu, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:58 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız         
21:48
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı İtalyan profesörden olay iddia: Koronavirüs İtalya'da Atalanta-Valencia maçı yüzünden yayıldı         
21:14
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik         
20:07
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor İtalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında daha sıkı kontrol için ordu sokağa çıkıyor         
18:38
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı         
18:04
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz         
16:47
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi         
16:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 16:32:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]