Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika

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Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
6 saat önce
Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı.
Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı. Kurula uymayan işletmeler uyarılırken, bazıları hakkında işlem yapıldı.
Beyoğlu İlçe Emniyet ekipleri ile zabıta ekipleri, Taksim, Tarlabaşı Bulvarı ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetlemesi gerçekleştirdi. Ekipler, lokantaların masalarının mesafesinin bir buçuk metre olması için uyarıda bulundu. Uyarıya uymayanlar hakkında işlem yapılırken, bazılarına ise ikinci denetimde ceza yazılacağı uyarısında bulundu. Masaları dışarıya kuranlara da masaların kaldırılması gerektiği bildirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:58 Kaynak: İHA
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