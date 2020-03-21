Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi - Son Dakika

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Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
6 saat önce
-Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı.
- Beyoğlu'nda lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi
İSTANBUL - Beyoğlu'nda polis ve zabıta ekipleri, lokanta ve iş yerlerine korana virüs denetimi yaptı. Kurula uymayanlar uyarıldı, bazılarının hakkında işlem yaptı.
Beyoğlu ilçe emniyet ekipleri ile zabıta ekipleri, Taksim, Tarlabaşı Bulvarı ve İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetlemesi yaptı. Ekipler, lokantaların masalarının mesafesinin bir buçuk metre olması için uyarıda bulundu. Uyarıya uymayanlar hakkında işlem yapılırken, bazılarına ise ikinci denetimde ceza yazılacağı uyarısında bulundu. Masaları dışarıya kuranlara ise masaları kaldırılması gerektiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:09 Kaynak: İHA
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