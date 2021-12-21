Üye Girişi
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon - Son Dakika

Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon

21.12.2021 10:04

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda bir kişinin ölümü 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

BEYOĞLU'nda bir kişinin ölümü 5 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayıyla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Olayın 3 yıldır süren bir husumet sonucu meydana geldiği belirlendi. Şüphelilerin çalıntı bir otomobille gerçekleştirdikleri saldırının ardından aracı yaktıkları ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalanma anları ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ 5 KİŞİ YARALANMIŞTI

Beyoğlu, Örnektepe mahallesi, İmrahor caddesi üzerinde 22 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir lokantada yemek yedikten sonra dışarı çıkan Kubilay Berk Küçükaslan (24), Savaş Şentürk (30) ve Yılmaz Sarısoy (27) silahlı saldırıya uğradı. Lokantanın önüne yaklaşan bir otomobilin içinden açılan ateş sonucu Kubilay Berk Küçükaslan hayatını kaybederken Savaş Şentürk ve Yılmaz Sarısoy ağır yaralandı. Bu sırada aynı lokantanın önünde tesadüfen bulunan Okan Yalçın (23), Erhan Selek (38) ve 8 yaşındaki Azra Yalçın da kurşunlara hedef olarak yaralandılar. Saldırganlar olay yerinden geldikleri otomobille hızla kaçtı.

SALDIRGANLARIN KULLANDIĞI OTOMOBİL YAKILMIŞ OLARAK BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganların kullandığı otomobilin plakasını belirledi. Yapılan takip sonucu aracın Sultangazi'ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis sokak sokak otomobili ararken, itfaiyeye bir aracın yandığı ihbarı geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganların kullandıkları aracın terk edildikten sonra delilleri yok etmek için yakıldığını tespit etti.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE OPERASYON YAPILDIPolis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu kimliklerini tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Beyoğlu, Sultangazi, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Şişli, Küçükçekmece tespit edilen 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda B.A.(27), V.D.(48), E.T.(24), T.T.(18), H.H.(29), Y.Y.(24), M.Y.(19), E.Y.(24), M.Y.(22), Ü.Ç.(31) gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 adet 7.65 çapta tabanca, 61 mermi ve iki adet çelik yelek ele geçirildi.Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden yaralama, yağma, darp, gasp gibi suçlamalarla defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Poliste yapılan sorgularında şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 5'ine ev hapsi verildi. 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.


Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon
Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon

Münir Karaloğlu, Beyoğlu, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
12:08 Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
12:05 Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber
12:03 Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
11:50 İntikam için 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber         
12:05
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor         
11:38
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | (Ek bilgiyle) Beyoğlu'nda lokantadaki silahlı saldırı şüphelilerine operasyon - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement