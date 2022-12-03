Binlerce liralık sipariş verip kuruş ödemiyorlar! Lüks restoranların kabusu olan ikili yakalandı

Beyoğlu'nda Uzunbayır Sokak'ta bulunan aynı adrese farklı günlerde birkaç kez sipariş verildi. Restoranlardan 3 bin ile 7 bin TL arasında değişen miktarda sipariş veren dolandırıcılar, kuryelere alkol, sigara gibi ürünler almasını ve sipariş tesliminde ücretini ödeyeceklerini de söyledi.

SİPARİŞLERİ ALDIKTAN SONRA KAYBOLDULAR

Beyoğlu, Beşiktaş, Etiler gibi noktalarda bulunan lüks restoranlardan verdikleri siparişleri ve kuryeden istedikleri alkol ve sigaraları teslim alan dolandırıcılar, siparişleri aldıktan sonra ortadan kayboldu.

BİNANIN ARKA KAPISINDA ÇIKIP GERİ DÖNMEDİ

İddiaya göre, lüks restoranları arayıp sipariş veren şahıslar, siparişleri verdikleri adresteki binaya arka kapıdan girip orada yaşıyormuş gibi davrandı. Kurye Kadir Barkın'dan siparişleri teslim almak için kapıya çıkan Sabri Eren Ç. (17) kendisini apartman görevlisi olarak tanıttı. Siparişleri teslim edip parayı getireceğini ve kuryeye kapıda beklemesini söyleyen Sabri Eren Ç., binanın arka kapısından çıkıp geri dönmedi. Kurye bir süre sonra sipariş veren kişilere ve teslim alan Sabri Eren Ç.'ye ulaşamayınca polise şikayette bulundu. 1 hafta içerisinde benzer şikayetler alan polis ekipleri harekete geçti. Bahse konu adres ve çevresinde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, görüntülerden şahısları tespit etti.

KURYE DOLANDIRICILARI TEŞHİS ETTİ

Beyoğlu, Etiler gibi farklı yerlerden yüksek ücretli siparişler verip ücretini ödemeden ortadan kaybolan şahıslar, Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu tespit edildi. Kuryelerden siparişleri teslim alan 17 yaşındaki Sabri Eren Ç., Kadı Mehmet Mahallesi Arapuk Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen şüphelilerden bir diğeri Furkan Ç. (27) ise polis ekipleri tarafından Sütlüce Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kurye Beytullah Şahin'e polis ekipleri tarafından Furkan Ç.'nin fotoğrafı gösterildi. Kurye Şahin'in ise "Evet siparişleri alıp ücretini ödemeden kaybolan şahıs bu" dediği öğrenildi. Kuryenin teşhisi üzerine sorgulanan Furkan Ç. suçlamaları kabul etti.

15-20 DEFA TEKRARLAMIŞLAR

Lüks restoranlardan siparişler verip ücretini ödemeden ortadan kaybolan şahısların bu durumu en az 15-20 defa tekrarladıkları belirlendi. Yakalanan iki şüpheliden Sabri Eren Ç. Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine, Furkan Ç. ise Haliç Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.