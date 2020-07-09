BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN: 1 YARALI (1) - Son Dakika
BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN: 1 YARALI (1)
Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN / İSTANBUL DHABeyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN/ İSTANBUL DHA
Beyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mağazadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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10.07.2020 04:50:30. #1.13#
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