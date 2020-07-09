Beyoğlu'nda mağazada yangın: 1 yaralı (1) - Son Dakika
Beyoğlu'nda mağazada yangın: 1 yaralı (1)
BEYOĞLU Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
BEYOĞLU Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mağazadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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10.07.2020 04:50:35. #1.13#
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