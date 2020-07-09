BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN 1 YARALI - Son Dakika

Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mağazadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.