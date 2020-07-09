BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN 1 YARALI - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN 1 YARALI

Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN İSTANBUL DHABeyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Murat DELİKLİTAŞ -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mağazadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 22:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA MAĞAZADA YANGIN 1 YARALI - Son Dakika
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