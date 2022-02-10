Üye Girişi
Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

10.02.2022 02:30

Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı E-5 Karayolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil sol şeritte yol temizleme aracına çarptı.

Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda makas attığı iddia edilen otomobil sol şeritte yol temizleme aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobile, İETT otobüsü ise arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 23: 30 sıralarında E-5 Karayolu Okmeydanı- Haliç istikameti Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye E-5 Karayolu yan yol Haliç yönünde seyir halinde olan 34 ENC 091 plakalı otomobil yol kenarında temizlik çalışması yapan 34 OB 3814 plakalı İBB'ye ait temizlik aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ENC 091 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 HY 0017 plaklı İETT otobüsü ise arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası yol temizleme aracı ve İETT otobüsünde ağır hasar olmazken otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu'nda oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla birlikte normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı
Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı

YORUMLAR
500

Otomobil, İETT, Kaza, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:06 Kılıçdaroğlu'nun şartlı "Zamlar çekilmezse fatura ödemeyeceğim" çıkışına AK Partili vekilden tepki: Hadi ödeme, ödersen namertsin
01:04 Eski Trabzonsporlu transferi engelledi! Yıldız futbolcu, tek bir sözle Fenerbahçe'ye gitmedi
00:39 Valilik yalanlamıştı! Isparta'da hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın ölüm belgesi ortaya çıktı: 'Donmaya bağlı kalp krizi'
00:29 Kılıçdaroğlu'nun "faturamı ödemiyorum" resti gündemi hareketlendirdi! İki etikete sosyal medyadan binlerce mesaj yağıyor
00:28 Ordu'da öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasına 48 yıl hapis cezası verildi
00:17 Türkiye'nin önemli şirketlerinden Kalekim, 78 milyon liralık Kur Korumalı Mevduat Hesabı açıyor!
00:11 Galatasaray yeni Fatih Terim'ine kavuştu! İşte Torrent'i koltuğundan indirecek hoca
00:06 19 yaşındaki genç kızın sır ölümü! Misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 02:53:49. #1.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda makas atan otomobil yol temizleme aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement