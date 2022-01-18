Üye Girişi
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

18.01.2022 23:31

BEYOĞLU'nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi.

BEYOĞLU'nda, sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Kazaya neden olan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Okmeydanı D 100 Karayolu Haliç Köprüsü yönünde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kiraladığı 34 DKB 548 plakalı otomobille makas atarak ilerleyen Zeynel Ercan, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, önünde ilerleyen Kemal Akçelik idaresindeki 34 BZD 12 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonrası her iki otomobil önce yolun sağındaki demir bariyere ardından da sol taraftaki bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. Önlerinde ilerleyen 34 BOL 657 plakalı otomobile de çarpan araçlardan Zeynel Ercan'ın kullandığı otomobil, demir bariyerin üzerine çıkarak durabildi.

Kazanın ardından otomobilinde sıkışan Zeynel Ercan'ın yardımına diğer sürücüler koştu. Vatandaşların çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkarılamayan Ercan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ercan, ambulansla kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı yara almadan atlatan Kemal Akçelik, kendisine çarpan aracın sürücüsünün makas attığını iddia ederek Nasıl olduğunu anlamadım. Makas atıyormuş. Arkadan çarptı, ben kendimi kurtarmaya çalışırken bariyerlere çarptım. Bende herhangi bir yara yok dedi.

Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

YORUMLAR
500

Okmeydanı, Otomobil, İtfaiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika


Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok         
23:33
Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı! Ünlü avukat ile evine giren hırsızlar arasında çatışma çıktı!         
19:24
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik         
14:03
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti         
13:03
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı         
10:50
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek Konyaspor'dan bir vefa daha! Ahmet Çalık'ın ücreti ailesine ödenecek         
10:19
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
23:33 Söndürülemeyen petrol boru hattı için Vali'den ilk açıklama: Can kaybımız yok
23:11 Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'ya her an saldırabileceği bir aşamadayız
22:59 Penaltı noktasındaki karları temizleyen Malatyalı futbolculara sulu şaka
22:55 Hindistan'da dört kollu ve dört bacaklı bebek infial yarattı!
22:33 Marketlere kesilen 2.7 milyarlık cezanın gerekçesi netleşti!
22:31 Kulübün paylaşımına alev emojisi attı! Fenerbahçe'nin ilk transferi Szalai'nin kankası çıktı
22:07 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye ziyaretinde en etkilendiği olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı
21:55 Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti
21:38 Arap definecilerin topraktan çıkardıkları cisim hareketlenince besmele çektiler
21:06 Ahmet Çalık'ın sevdiği Sezen Aksu şarkısı çalınca spiker de gözyaşına boğuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 23:51:44. #1.12#
SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA MAKAS ATAN SÜRÜCÜ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement