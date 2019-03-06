Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Manga Rüzgarı

Beyoğlu'nda Manga Rüzgarı

2 saat önce

Rock müziğin sevilen gruplarından Manga, İstanbul'un en gözde etkinlik mekanı "Sanat Performance"ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Beyoğlu'nda Manga Rüzgarı, System.String[]

Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade'de yer alan "Sanat Performance" sevilen sanatçıları dinleyiciler ile bir araya getirmeye devam ediyor.

2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan Manga, Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geldi.

Manga'yı dinlemeye gelen yüzlerce kişi, grubun şarkıları ile doyasıya eğlendi.

1 buçuk saat sahnede kalan grubun şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.. Grup, 'beni benimle bırak, bir kadın çizeceksin, bitti rüya, dünyanın sonuna doğmuşuz, dursun zaman' gibi en sevilen eski ve yeni dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Grup, sahne şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:02 Kaynak: Bültenler

Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zülfü Livaneli'nin Kardeşi Hayatını Kaybetti! DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu

Çocukları İntihara Sürükleyen Momo Oyunu Türkiye'ye de sıçradı! ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 17:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Manga Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]