Beyoğlu'nda Manga Rüzgarı
2 saat önce
Rock müziğin sevilen gruplarından Manga, İstanbul'un en gözde etkinlik mekanı "Sanat Performance"ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Beyoğlu'nun tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Nevizade'de yer alan "Sanat Performance" sevilen sanatçıları dinleyiciler ile bir araya getirmeye devam ediyor.
2009 yılının MTV En iyi Sanatçı (Best European Act) ödülünü kazanan Manga, Sanat Performance'ta müzikseverlerle bir araya geldi.
Manga'yı dinlemeye gelen yüzlerce kişi, grubun şarkıları ile doyasıya eğlendi.
1 buçuk saat sahnede kalan grubun şarkılarına hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.. Grup, 'beni benimle bırak, bir kadın çizeceksin, bitti rüya, dünyanın sonuna doğmuşuz, dursun zaman' gibi en sevilen eski ve yeni dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi. Grup, sahne şovlarıyla da sevenlerine görsel bir şölen yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:02 Kaynak: Bültenler
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