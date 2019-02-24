Beyoğlu Nda Market Soygunu
1 saat önce
İstanbul Beyoğlu'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu.
İstanbul Beyoğlu
'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadan 3 bin lira alarak kayıplara karıştı.
Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Kaan
Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Markete maskeli silahlı soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
----------------------------
- Polis
ekiplerinin çalısmaları
-Market çalışanları
Zırhlı polis araçları
-Genel ve detay görüntüler - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:17 Kaynak: DHA
İstanbul'da Amatör Futbola Kar Engeli
Uçuşlara Kar Engeli! 70 Sefer İptal Edildi
İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak
Jilet Murat'ın Evinden Cephanelik Çıktı