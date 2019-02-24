Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Market Soygunu

Beyoğlu'nda Market Soygunu

1 saat önce

Beyoğlu'nda maskeli bir kişi, silahla girdiği marketi soydu.

Beyoğlu'nda Market Soygunu, System.String[]
Beyoğlu'nda maskeli bir kişi, silahla girdiği marketi soydu.

Alınan bilgiye göre, Piyelepaşa Mahallesi Kahan Sokak'taki markete giren maskeli bir kişi, kasiyeri silahla tehdit edip kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Soyguncunun kimliğini belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, market çalışanının ifadesine başvurdu.

Polis ekiplerinin soyguncunun yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:32 Kaynak: AA

Polis, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var

Maskeli 4 Kişi Suriyeli Ailenin Evine Silahla Saldırdı! 1 Ağır Yaralı Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Market Soygunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]