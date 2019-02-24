Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Market Soygunu

Beyoğlu'nda Market Soygunu

46 dakika önce

BEYOĞLU'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu.

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BEYOĞLU'nda bir market zincirinin şubesi silahlı ve maskeli bir kişi tarafından soyuldu. Kasiyeri silah zoruyla etkisiz hale getiren soyguncu, kasadan 3 bin lira alarak kayıplara karıştı. Olay, Piyalepaşa Mahallesi, Kaan Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Markete giren maskeli silahlı soyguncu, görevlileri tabanca ile tehdit etti. Silah zoruyla kasayı açtıran soyguncu, kasada bulunan yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Market görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerden bilgi alan polisler, soyguncuya yakalamak için çalışma başlattı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:54 Kaynak: DHA

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