Olayın ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı güzergahı belirledi. Otomobilin Dereboyu Caddesi'ndeki bir otoparka girdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerden Ü.D. ile A.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika

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