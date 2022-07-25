BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI

25.07.2022 11:10
BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI

BEYOĞLU'nda, levyeyle kepenk kilidini kırarak girdikleri marketten 100 bin lira değerindeki 400 karton sigarayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı.

BEYOĞLU'nda, levyeyle kepenk kilidini kırarak girdikleri marketten 100 bin lira değerindeki 400 karton sigarayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde 3 Temmuz saat 05.45 sıralarında, otomobille marketin önüne gelen 5 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra levye yardımıyla kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Piyasa değeri 100 bin lirayı bulan 400 karton sigarayı çalan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı.

Olayın ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı güzergahı belirledi. Otomobilin Dereboyu Caddesi'ndeki bir otoparka girdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerden Ü.D. ile A.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADAKepenk kilidi kırılarak içeri girilen marketteki sigara hırsızlığı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, ellerindeki demirlerle kepengi zorla açıp, içerideki sigaraları dışarı çıkararak araca götürmeleri ve otomobille olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Görüntü dökümü: ------------------------

-Güvenlik kamerası


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Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Etibank, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BEYOĞLU'NDA MARKETTEN 400 KARTON SİGARA ÇALAN ŞÜPHELİLERDEN 2'Sİ YAKALANDI - Son Dakika
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