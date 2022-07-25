Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki marketin kepenklerini zorla açan 5 şüpheli, değeri 100 bin lira olan 400 karton sigara çalarak kaçtı.

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Kaynak: AA

Etibank, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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