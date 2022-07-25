Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

25.07.2022 10:46
Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Fetihtepe Mahallesi Etibank Caddesi'ndeki marketin kepenklerini zorla açan 5 şüpheli, değeri 100 bin lira olan 400 karton sigara çalarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı aracın güzergahını belirleyerek Dereboyu Caddesi'ndeki bir otoparka girdiğini tespit etti.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, kimliklerini belirlediği Ü.D. ile A.A'yı yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayında şüphelilerin ellerindeki demirlerle kepengi zorla açıp, içerideki sigaraları dışarı çıkararak araca götürmeleri ve otomobille olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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Kaynak: AA

Etibank, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda marketten hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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