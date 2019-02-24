Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Marketten Silahlı Soygun

Beyoğlu'nda Marketten Silahlı Soygun

1 saat önce

Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı bir kişi, girdiği marketten çaldığı 3 bin lirayla kayıplara karıştı.

Beyoğlu'nda Marketten Silahlı Soygun, System.String[]
Beyoğlu'nda maskeli ve silahlı bir kişi, girdiği marketten çaldığı 3 bin lirayla kayıplara karıştı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kahan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre maskeli bir şahıs, silahla girdiği marketten 3 bin lira para çaldı. Zanlı, soygun sonrasında hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Market etrafında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, markette inceleme başlattı. Silahlı soyguncu her yerde aranıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:20 Kaynak: İHA

Polis, Beyoğlu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Saldırgan Kadın, Kendisini Taciz Ettiğini Öne Sürdüğü Adama Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var

Maskeli 4 Kişi Suriyeli Ailenin Evine Silahla Saldırdı! 1 Ağır Yaralı Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:49:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beyoğlu'nda Marketten Silahlı Soygun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]